Bachelet a El Mundo: "nos acusan de improvisaciones y errores que no son tales"

Pulso y Agencias | Portada | 11:50 hrs

La mandataria chilena habló sobre su relación con la derecha, el voto chileno en el exterior, Donald Trump, Brexit y hasta la crisis de inmigración internacional.

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, habló con el periódico hispano El Mundo, donde se refirió a su relación con la derecha, el voto chileno en el exterior, Donald Trump y la crisis de inmigración internacional.

Sobre la elección del nuevo presidente estadounidense, dijo: "creo que hay una gran incertidumbre después de lo que se ha escuchado en la campaña electoral. Pero mucha gente dice que aguardemos a ver qué pasa, que no saquemos conclusiones precipitadas y esperemos que cunda el buen juicio y que desde América Latina mantengamos las mejores relaciones con Estados Unidos, como las que hemos tenido con el presidente Obama".

Sobre el Brexit, dijo que: "demuestra el malestar de personas que han sido marginadas, muchas de ellas con menor educación, que quedaron sin empleo por un sinfín de razones, no solo por el libre comercio o la globalización, y que finalmente sienten que el 'establishment' no se la juega por ellos".

En la entrevista a El Mundo, también habló de la derecha chilena. "Creo que hay muchas personas que en privado podrían estar de acuerdo con las reformas, pero que quieren generar un coste político al Gobierno y por lo tanto nos acusan de improvisaciones y errores que no son tales, pero sí logran instalar las dudas en la mirada de los ciudadanos".

Agregó, hablando de temas valóricos, que "hace algunos años era imposible hablar acá de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario, cuya discusión queremos abrir en 2017, o de una nueva Constitución y hoy día por ejemplo los jóvenes tienen una opinión sobre el género, sobre la diversidad, muy diferente. Creo que hay gente que todavía no se da cuenta de que el mundo camina hacia otro lado y quisieran como esperar a que termine este Gobierno y dar vuelta a la hoja hacia atrás. Pero Chile es un país más moderno, más abierto al mundo, donde los jóvenes y las mujeres tienen muchas cosas que decir y quieren aportar de manera diferente".