Ex gerente de Kimberly Clark niega su participación en colusión de pañales con CMPC

Pulso | Empresa | 08:04 hrs

Gonzalo Eguiguren señaló que la noticia es "un grave ataque a mi honra" y negó ser parte de la investigación de la FNE ni haber sido citado a declarar.

El ex gerente de la multinacional Kimberly Clark, involucrada en el caso de colusión de pañales junto a CMPC, Gonzalo Eguiguren dijo a La Tercera “niego absolutamente haber participado o tenido algún acuerdo de alzas de precios o conocimiento al respecto”.

Así como también negó “haber tenido intercambio de información de alzas de precios; y menos aún haberme coordinado en la participación de actividades promocionales que afectaran al negocio de pañales”.

El ex gerente, aseguró que la noticia dada a conocer por los medios “es un grave ataque a mi honra que se basa en meras conjeturas consignadas en una investigación que llevó adelante la FNE, de la cual no soy parte, y en la cual nunca he sido citado a declarar”.

Finalmente, Eguiguren agregó que “no hay ni existe antecedente alguno que justifique lo señalado” y que “en mi vida profesional, nunca he amparado las malas prácticas y jamás lo haré”.