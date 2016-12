Donald Trump no consigue apoyo de artistas para su ceremonia de proclamación

El equipo del presidente electo, ya ha sido rechazado por artistas como Elton John y Céline Dion.

A menos de un mes de que asuma la presidencia de Estados Unidos y pese a su pasado televisivo, Donald Trump no ha conseguido el apoyo de artistas para la ceremonia.

El equipo de Trump acumula decenas de rechazos de artistas como Andrea Bocelli, Elton John y Céline Dion, y sólo ha logrado confirmar la participación de la popular compañía de baile "The Rockettes", del coro mormón "Tabernacle" y de Jackie Evancho, una adolescente que se hizo famosa al quedar segunda en el concurso televisivo "America's Got Talent".

Su pasado como presentador del programa de telerrealidad "The Apprentice" y de su posterior variación "The Celebrity Apprentice" no parece por el momento estar ayudándole en absoluto.

El paupérrimo cartel, a falta de nuevas incorporaciones, contrasta con el que tuvo Obama en su investidura de 2009, cuando estrellas como Beyoncé, Jay Z, Mariah Carey, Alicia Keys, Mary J. Blige, y Stevie Wonder no solo cantaron en su honor sino que le expresaron su apoyo con entusiasmo.

Dos días antes, además, se organizó un gran concierto frente al Lincoln Memorial en honor de Obama en el que participaron Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Jon Bon Jovi, James Taylor, Garth Brooks, John Legend, John Mellencamp, Josh Groban, U2, Usher, Stevie Wonder, Shakira, y Beyoncé.

El contraste entre las investiduras de Obama y Trump recuerda al que hubo entre las convenciones políticas y las campañas de Hillary Clinton y el magnate.