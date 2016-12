Un Airbus A320 a cargo de la aerolínea estatal Afriqiyah Airways que realizaba un vuelo interno, fue desviado para aterrizar en Malta luego de amenazas de dos pasajeros.

Un avión que realizaba un vuelo interno en Libia fue secuestrado y desviado a Malta, en donde aterrizó, según comunicaron medios malteses.

El Airbus A320 realizaba un vuelo doméstico a cargo de la aerolínea estatal Afriqiyah Airways con 118 personas a bordo. Los dos secuestradores habían amenazado con hacer explotar el avión, de acuerdo a las versiones de los medios, entre ellos el Times of Malta.

La aeronave realizaba un vuelo desde la ciudad de Sebha, en el suroeste de Libia, hacia Trípoli.

La pequeña isla mediterránea de Malta se ubica a unos 500 kilómetros (300 millas) al norte de la costa de Libia.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, escribió en Twitter: "Informado sobre una potencial situación de secuestro de un vuelo interno de #Libia desviado a #Malta. Operaciones de Seguridad y emergencia en curso-JM".

The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations.