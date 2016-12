Las primeras impresiones comienzan a llegar desde China donde se desmarcaron de las palabras de Trump y de las intensines de Putin.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos debe reforzar y aumentar su capacidad en materia de armamento nuclear hasta que "el mundo no haya entrado en razón" respecto a ese tema.

"Estados Unidos debe reforzar y expandir ampliamente su capacidad nuclear mientras el mundo no haya entrado en razón en el ámbito de las armas nucleares", escribió Trump en la red social Twitter, sin brindar más detalles sobre su pensamiento.

Si bien tampoco precisó si su comentario era una respuesta a una situación particular, el presidente electo de Estados Unidos escribió el tuit unas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin fijara las prioridades de su ejército para 2017, recalcando la necesidad de aumentar la capacidad nuclear de su país y la vigilancia en sus fronteras.

Las primeras impresiones al respecto, vienen desde China, donde la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, señaló que "China defiende la completa prohibición y destrucción de las armas nucleares".

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes