Las 5 cosas que debes saber antes de comenzar el día

Pulso | Actualidad | 07:32 hrs

Entrevista a Presidente del BC Mario Marcel. Muere el sospechoso del ataque de Berlín. Mamá de Leopoldo López: "Su libertad para por la libertad de Venezuela". Dow Jones revisa continuidad de CMPC en índice de sustentabilidad. ENAP afina contrato para volver a exportar gas a Argentina.

1. Entrevista a Presidente del BC Mario Marcel. En entrevista con PULSO el Presidente del Banco Central, Mario Marcel, dijo que "preferiría ser y ser visto como un banquero más bien realista, que no se deja llevar por sesgos", y recalca que el hecho de bajar la tasa no responde a categorizaciones: "Si el BC estuvo en lo correcto en 2014 y 2015 no fue porque los consejeros fueran palomas sino porque hizo el análisis adecuado".

2. Muere el sospechoso del ataque de Berlín. El autor del ataque de a una feria navideña en Berlín, murió hace pocas horas abatido por la policía de Milán. El ministro del Interior de Italia, confirmó la identidad del autor y dijo que “no hay dudas de que era él”.

3. Mamá de Leopoldo López: “Su libertad para por la libertad de Venezuela”. Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, el líder opositor de Venezuela, habló con PULSO sobre la condena que cumple su hijo mientras siguen luchando por la liberación de Leopoldo y la del pueblo venezolano. Lee la entrevista aquí.

4. Dow Jones revisa continuidad de CMPC en índice de sustentabilidad. La papelera forma parte del índice Dow Jones de Sustentabilidad de Chile. RobecoSAM, encargados de la ponderación de las empresas en el selectivo, iniciará un período de análisis de los medios y las partes interesadas en la empresa, tras el destape de la colusión en los pañales.

5. ENAP afina contrato para volver a exportar gas a Argentina. Enero sería el mes en el que la estatal ENAP y su contraparte Enarsa firmarían el acuerdo definitivo que sellaría la exportación de gas a Argentina durante los meses de invierto, y parte del otoño y la primera. El acuerdo haría el envío por la zona central y contemplaría mandar tres millones de m3/día, a cerca de US$7 por millón de BTU.